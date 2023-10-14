Іспанія

Гравець Атлетіко прокоментував зацікавленість у ньому з боку представників заможної країни.

Іспанський центральний захисник мадридського Атлетіко Маркос Льоренте під час цьогорічної літньої трансферної кампанії ледь не став частиною експансії представників Саудівської Аравії на європейський ринок.

Однак у підсумку 28-річний футболіст так і не перейшов до Аль-Ахлі та залишився працювати під орудою Дієго Сімеоне.

Щодо своїх літніх пригод універсальний виконавець напередодні залишив невеликий коментар для іспанської преси.

"Саудівська Аравія? Спокусливі пропозиції можуть надходити звідки завгодно, бо це футбол.

Але в ситуації, коли тобі комфортно в клубі й ти щасливий, насолоджуєшся футболом, ця пропозиція має бути просто неймовірною. Тим паче, щоб залишити такий клуб, як Атлетіко", — заявив іспанський виконавець.

У цьому сезоні Льоренте зіграв 10 матчів, забивши два голи.