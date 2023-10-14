Іспанія

Форвард Реала прокоментував гіркий досвід дискримінації.

Упродовж попереднього сезону неодноразово виникали конфлікти поміж іспанськими вболівальниками та бразильським нападником мадридського Реала Вінісіусом Жуніором, які в підсумку призвели до апогею на Месталії під час гостьового матчу "бланкос" проти Валенсії.

На тлі того інциденту, нещодавно відбулось судове засідання в справі трьох уболівальників, які вигукували образливі коментарі щодо гравця "королівського" клубу.

А вже на наступний день після цього валенсійська преса вийшла з інтерв’ю за участі Вінісіуса, у якому той розповів про свою боротьбу.

"Подібне траплялося багато разів у Іспанії, а у Валенсії все просто відбулось у кричущий і публічний спосіб. Я відчув великий смуток. Я перебуваю на полі, щоб робити людей щасливими.

Я звернувся до людей, які вивчали проблему расизму в світі, до людей, чиї родини безпосередньо пережили важкі часи, та до людей, які знають багато про рабство. Я також багато читаю літератури з цього приводу.

Якщо хтось ображає вас таким чином, що завдає вам болю, ви повинні боротися з цим. Поки все не зміниться на краще.

Я знаю, що не зможу змінювати історію, і я не збираюся робити ні Іспанію країною без расистів, ані весь інший світ. Але я знаю, що можу змінити деякі окремі речі", — заявив бразильський виконавець.

Найближчим часом Вінісіус у складі збірної Бразилії планує взяти участь у матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026 в гостях у Уругваю.