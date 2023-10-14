Іспанія

Час хорвата у Мадриді добігає кінця.

Лука Модрич може попросити керівництво мадридського Реалу відпустити його у січні, якщо ситуація з його ігровим часом не зміниться. Таку інформацію надає Relevo.

Минулої весни Лука Модрич продовжив контракт із мадридським Реалом, оскільки йому пообіцяли роль основного гравця команди, інакше він залишив би клуб. Однак зараз хорват незадоволений своїм ігровим часом. Він посідає 15 місце серед всіх футболістів "галактікос" за кількістю проведених на полі хвилин.

Зазначається, що період між паузами на матчі збірних відіграє велику роль у остаточному рішенні капітана збірної Хорватії щодо його майбутнього у клубі.

За ситуацією з півзахисником стежать клуби МЛС та країн Близького Сходу.

Діючий контракт хорвата з Реалом розрахований до літа 2024 року.

У цьому сезоні Лука Модрич зіграв за "королівський" клуб дев'ять матчів, не відзначившись результативними діями.