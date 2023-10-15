Іспанія

Бельгієць підтримав колишнього капітана збірної Бельгії.

Нещодавно, легендарна постать для бельгійського футболу Еден Азар повідомив про завершення футбольної кар'єри. Останні чотири роки ми не бачили того футболіста, який зводив з розуму вболівальників, під час його виступів у складі лондонського Челсі, але все одно, бельгієць запам'ятається футбольному світу як один із найкращих вінгерів свого покоління.

Колишній партнер Азара по збірній Бельгії, півзахисник мадридського Атлетико Аксель Вітсель вирішив підтримати рішення колишнього гравця Челсі та Реалу.

"Еден для мене як брат. Ми багато років грали разом у збірній. Як на мене, він зробив фантастичну кар'єру. Але останніми роками все було трохи складніше. Думаю, що він ухвалив це рішення, бо останні два роки йому було дуже важко.