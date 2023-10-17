Гравець поділився думками щодо свого товариша по збірній Бразилії.
Родріго Гоес - Getty Images
17 жовтня 2023, 18:56
Родріго прокоментував ситуацію із Неймаром — повідомляє ESPN.
"Він залишається нашим основним гравцем. Звичайно, коли ми програємо або граємо внічию, відповідальність буде більше на ньому, але коли ми виграємо, стає зрозуміло, що він наш найкращий гравець, і ми дуже від нього залежимо".
В Неймара жбурнули попкорном після матчу збірної Бразилії проти Венесуели.
Неймар у складі збірної Бразилії провів 127 матчів та забив 79 голів.