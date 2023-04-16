Іспанія

Рекордсменом цього показника є Марсело, на рахунку якого 386 матчів.

У матчі 29 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал у гостях обіграв Кадіс (2:0).

У цьому матчі взяв участь бразильський нападник Родріго Гоес, для якого це була 100 гра в іспанському чемпіонаті у складі "вершкових".

За інформацією OptaJose, Родріго став восьмим бразильцем, який провів 100 і більше матчів за Реал у Ла Лізі.

До нього таким досягненням могли похвалитися Робіньо (101), Савіо (105), Роналдо (127), Вінісіус Жуніор (144), Каземіро (222), Роберто Карлос (370) та Марсело (386).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кадіс — Реал.