Іспанія

Аргентинець може замінити Левандовські у довгостроковій перспективі.

Аргентинський центральний нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес опинився у сфері інтересів Барселони, повідомляє портал sport.es.

В якості можливої заміни 35-річного поляка Роберта Левандовські каталонці розглядають саме Альвареса. Гра 23-річного аргентинця дуже подобається головному тренеру Барселони Хаві. У Манчестер Сіті Альварес зараз вимушений діяти під норвезьким нападником Ерлінгом Голандом, або бути прямою його заміною.

Складнощі для Барселони полягають у тому, що контракт аргентинця розрахований до липня 2028 року, а головний тренер манкуніанців Хосеп Гвардіола і спортивний директор Чікі Бегірістайн навряд дозволять легко відпустити гравця.

За даними деяких ЗМІ, в угоді Альвареса є пункт про відхід з клубу у разі надходження щодо нього пропозиції у розмірі 50 мільйонів євро. Для Барселони така сума за гравця, який міг би у довгостроковій перспективі замінити Левандовські, є більш ніж прийнятною.

У цьому сезоні аргентинський нападник брав участь у 13 матчах Манчестер Сіті у всіх турнірах. Протягом цих поєдинків він відзначився 6 голами і 5 асистами. Портал transfermarkt оцінює його у 80 мільйонів євро.