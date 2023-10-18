Іспанія

Тренер прокоментував ситуацію із українським форвардом.

Головний тренер Жирони Мічел розповів про виступи форварда нацональної збірної України Артема Довбика - повідомляє Diari de Girona.

"Наскільки розкритий потенціал Артема Довбика? Поки лише на 60 або максимум 70%.

Він все ще не володіє мовою, і є концепції гри, які він не зрозумів. Він має вдосконалюватися, і він це зробить".

Артем перейшов до Жирони із Дніпра-1 минулого літа за 7,75 мільйонів євро та оформив 3+2.