Іспанія

Іспанський універсал отримав пошкодження на тренуванні Барселони.

Капітан та крайній захисник каталонської Барселони Серхі Роберто ризикує пропустити найближчі матчі своєї команди.

Як повідомляє прес-служба "блаугранас" у Twitter, медична команда клубу діагностувала у 31-річного іспанця пошкодження камбаловидного м'яза правої ноги.

Точні терміни відновлення Серхі Роберто наразі не уточнюються, а характер серйозності пошкодження оцінюється.

Зазначимо, що у наступних трьох матчах Барселона зіграє проти Атлетік Більбао у Ла Лізі (22 жовтня), донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів (25 жовтня) та мадридського Реала у Ла Лізі (28 жовтня).

У поточному сезоні Серхі Роберто провів за каталонський клуб шість поєдинків (224 хвилини), у яких він забив один гол.