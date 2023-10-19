Іспанія

Справа Негрейри живе.

Нещодавно, каталонську Барселону звинуватили у хабарництві. 18 жовтня звинувачення висунули і чинному президенту "блаугранас" Жоану Лапорте. З цього приводу, іспанський функціонер звернувся до футбольної спільноти.

"Звіти від компанії Негрейри були корисними. Можливо, хтось мав щось інше на думці. Але ми показали, що були звіти, вони були задокументовані, були поради. Мені, як юристу, ясно, що Барселону виправдають.

Подивимося, чи дійде справа до суду. Ми зараз на досудовому етапі. Я юрист і бачу, що справа не може сама закінчитися успіхом. Ми маємо працювати, щоб її виграти. Наші юридичні служби добре працюють над цим. Справа Негрейри – це ще одна частина соціологічного "мадридизму".

Йде цілеспрямована кампанія з дестабілізації Барселони. Люта та безпрецедентна кампанія. Існує соціологічний "мадридизм", який дуже сильний.

Мова не про Флорентіно Переса. Просто в Мадриді влада, оточена політичними медіа. Більшість тих, хто був при владі з Мадрида. Ми маємо прийняти це як норму.

Вони панікують, що Барса повторить успіх, що нею захоплюються і люблять. Вони змушені боротися із цим, щоб зберегти свій статус", — сказав президент Барселони.