Іспанія

Барселона та її колишні керівники ризикують отримати серйозні проблеми.

Голова Слідчого суду Барселони Хоакін Агірре звинуватив Барселону у хабарництві у справі колишнього віце-президента технічного комітету суддів Королівської федерації футболу Іспанії Хосе Марії Енрікеса Негрейри. Про це повідомляє El Debate.

За даними слідства, каталонський клуб порушив закон, виплативши близько 7,5 мільйонів євро компаніям Негрейри в період з 2001 по 2018 рік.

За інформацією джерела, звинувачення пред'явлені колишнім президентам Барселони Хосепу Бартомеу і Сандро Роселю, Негрейрі та його синові Хав'єру.

Також зазначається, що хабарництво передбачає серйозніші покарання, ніж корупційний злочин між приватними особами, який приписувався до цієї справи до цього моменту.

Раніше Негрейра стверджував, що платежі були платою за консультації щодо суддівства, оскільки Барселона хотіла переконатися, що її не засуджують в іграх чемпіонату Іспанії.

Раніше повідомлялося, що у Федерації футболу Іспанії проходять обшуки по "справі Негрейри".