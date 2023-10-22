Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 10-го туру Прімери, який пройде 22 жовтня та розпочнеться о годині 22:00.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Барселона та Атлетік. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

БАРСЕЛОНА — АТЛЕТІК

НЕДІЛЯ, 22 ЖОВТНЯ, 22:00. ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТАДІОН, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МУНУЕРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

В цьому протистоянні зіграють досвід проти молодості. Ернесто Вальверде проти Хаві. Досвідчений наставник не застав іспанського півзахисника у Барселоні, проте зараз вони зустрінуться вже в якості тренерів. Баскський спеціаліст не так давно повернувся до Атлетіка, із яким буде намагатися вийти до Ліги Європи, а може і поборотися за місце у Лізі чемпіонів.

Поки що все іде непогано. Колектив з Більбао знаходиться на 5 сходинці, демонструючи непоганий за стилем та результатами футбол. Діючий чемпіон поки відстає від лідерів, втім різниця у пунктах не критична. Тому кожен крокує до свого завдання поступово.

Фаворитом буде "блаугранас", проте без Роберта Левандовські можуть бути певні нюанси, є також інші відсутні у матчі гравці. А ось "леви" підійдуть до зустрічі фактично у повноцінному складі, лише під питанням двоє футболістів.

Пресинг Атлетіка попередні кампанії створював Барселоні достатньо проблем, отже потрібно налаштовуватися на серйозний поєдинок. Може статися як доволі впевнена перемога, так і важка зустріч.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Тер Штеген — Канселу, Крістенсен, Араухо, Бальде — Гюндоган, Ромеу, Гаві — Ямаль, Торрес, Феліш

Атлетік: Сімон — Лекуе, Паредес, Вівіан, Берчіче — Еррера, Гарсія — І. Вільямс, Муньяін, Н. Вільямс — Гурусета

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