Іспанія

Деякі гравці "королівського" клубу можуть посперечатися з італійським фахівцем.

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті вважає, що іноді, футболіст повинен заради команди зіграти на незвичній для нього позиції. Слова італійського алленаторе наводить Mundo Deportivo.

"Я вважаю, що дуже важливо знати, де футболіст хоче грати. Я ніколи не ставив гравця на позицію, яка йому не подобається. Іноді є така потреба для команди. І деяким – на кшталт Камавінгі, Тчуамені чи Родріго доводиться жертвувати собою.

Родріго — повноцінний нападник, він провів одну гру на позиції центрального нападаючого. Я відштовхуюсь від потреб команди, а потім від індивідуальних забаганок.