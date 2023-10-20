Деякі гравці "королівського" клубу можуть посперечатися з італійським фахівцем.
Анчелотті, Getty Images
20 жовтня 2023, 19:04
Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті вважає, що іноді, футболіст повинен заради команди зіграти на незвичній для нього позиції. Слова італійського алленаторе наводить Mundo Deportivo.
"Я вважаю, що дуже важливо знати, де футболіст хоче грати. Я ніколи не ставив гравця на позицію, яка йому не подобається. Іноді є така потреба для команди. І деяким – на кшталт Камавінгі, Тчуамені чи Родріго доводиться жертвувати собою.
Родріго — повноцінний нападник, він провів одну гру на позиції центрального нападаючого. Я відштовхуюсь від потреб команди, а потім від індивідуальних забаганок.
Зрозуміло, якщо я ставлю Камавінгу на позицію захисника, я його інформую. Ніхто поки, що не відмовлявся.
Проти Атлетіко (у 1/4 ЛЧ сезону 2014/15) я також ставив Рамоса на позицію опорного півзахисника, очевидно, що це йому не сподобалося. Але через вимоги команди він це зробив. Це альтруїзм", — сказав головний тренер Реалу.
Раніше, футболісти "галактікос" Едуардо Камавінга
та Родріго
заявили, що їм не подобається яким чином їх використовують у Реалі.