Іспанія

Нове модне словосполучення в іспанському футболі.

"Всередині команди ми не обговорюємо цю тему ("Справу Негрейри"). Ми говоримо про футбол. Але подивиться архіви газет: вільярато (справа, пов'язана з колишнім президентом Федерації футболу Іспанії Анхелем Марією Вільяром), допінг... Я на сто відсотків підтримую президента. Ці ситуації створюються для дестабілізації.

Забагато розмов про те, що відбувається навколо спорту. У мої часи говорили про допінг і вільярато. Ці історії вигадали мадридські газети.