Головний тренер Барселони Хаві, підтримав заяву Лапорти про "соціологічний мадридизм". Про це йдеться на сайті sport.es.
"Всередині команди ми не обговорюємо цю тему ("Справу Негрейри"). Ми говоримо про футбол. Але подивиться архіви газет: вільярато (справа, пов'язана з колишнім президентом Федерації футболу Іспанії Анхелем Марією Вільяром), допінг... Я на сто відсотків підтримую президента. Ці ситуації створюються для дестабілізації.
Забагато розмов про те, що відбувається навколо спорту. У мої часи говорили про допінг і вільярато. Ці історії вигадали мадридські газети.
Не знаю, чи Реал переварив наш успіх. Це питання до них. Я на сто відсотків згоден із президентом, абсолютно. Звинувачення на адресу Лапорти – це наслідок "соціологічного мадридизму".
 
Лапорта налаштований позитивно та спокійно. Він сміливий і каже відкрито. Це лідер проекту. І я з ним", — заявив легендарний іспанець.
 
Раніше, колишній президент Барселони закликав своїх колег об'єднатися.