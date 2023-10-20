Нове модне словосполучення в іспанському футболі.
Хаві, Getty Images
20 жовтня 2023, 21:11
"Всередині команди ми не обговорюємо цю тему ("Справу Негрейри"). Ми говоримо про футбол. Але подивиться архіви газет: вільярато (справа, пов'язана з колишнім президентом Федерації футболу Іспанії Анхелем Марією Вільяром), допінг... Я на сто відсотків підтримую президента. Ці ситуації створюються для дестабілізації.
Забагато розмов про те, що відбувається навколо спорту. У мої часи говорили про допінг і вільярато. Ці історії вигадали мадридські газети.
Не знаю, чи Реал переварив наш успіх. Це питання до них. Я на сто відсотків згоден із президентом, абсолютно. Звинувачення на адресу Лапорти – це наслідок "соціологічного мадридизму".
Лапорта налаштований позитивно та спокійно. Він сміливий і каже відкрито. Це лідер проекту. І я з ним", — заявив легендарний іспанець.
Раніше, колишній президент Барселони закликав
своїх колег об'єднатися.