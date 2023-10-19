Іспанія

"Серйозний" тріумвірат.

Колишній президент каталонської Барселони Жозеп Бартомеу закликав нинішнього та колишнього президентів "блаугранас", відповідно Жоана Лапорту та Сандро Роселя, узгодити спільні дії на тлі звинувачень у хабарництві у справі Негрейри. Його слова наводить сайт sport.es.

"Враховуючи нову ситуацію зі справою Негрейри, було б бажано, щоб клуб зміг узгодити спільні та видимі дії трьох президентів, щодо яких зараз триває розслідування.

Масштаб та охоплення ЗМІ роблять необхідним прояв єдності та стійкості на користь честі, іміджу та захисту цінностей ФК Барселона, що зміцнить віру наших партнерів та вболівальників.

Така спроба вже робилася на початку цього процесу, у лютому 2023 року і нещодавно колишній президент Сандро Росель також закликав нас зустрітися, щоб залишити позаду суперечки, які ніколи не принесуть користі нашому клубу", — йдеться у заяві Бартомеу.