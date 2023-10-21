Господарі набирають три пункти.
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21 жовтня 2023, 00:13
У рамках десятого туру Ла Ліги, Осасуна приймала Гранаду.
Завдяки дублю Анте Будіміра, господарі поля святкували досить впевнену перемогу.
Осасуна — Гранада 2:0
Голи: Будімір 11, 59 (пен)
Осасуна: Еррера — Пенья, Аресо (Відаль 85), Катена, Гарсія (Барха 85) — Монкайола (Крус 68), Орос (Iбаньєс 80), Торро — Гомес, Авіла, Будімір (Рауль 80)
Гранада: Феррейра — Рубiо, Санчес (Кальєхон 83), Мiкел, Нева — Фернандес (Пуертас 64), Мелендо (Узуні 63), Гумбау (Петрович 87), Вильяр (Руїс 84), Сарагоса — Боє
Попередження: Пенья 65, Орос 79, Iбаньєс 84 - Сарагоса 44, Мiкел 48, Гумбау 54, Феррейра 58
Видалення: Боє 76