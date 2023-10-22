Іспанія

Завершився ще один поєдинок 10-го туру чемпіонату Іспанії.

У рамках десятого туру іспанської Ла Ліги Лас-Пальмас приймав Райо Вальєкано на Естадіо Гран Канарія.

У першому таймі господарі поєдинку виглядали сильніше за гостей і могли конвертувати ці зусилля у конкретну перевагу завдяки заробленому одинадцятиметровому удару, але Ель Хаддаді його не реалізував.

У другій половині зустрічі вже Райо Вальєкано виглядав сильніше за Лас-Пальмас і, на відміну від нього, зумів скористатися цим. Наприкінці зустрічі Бебе з'явився на полі з лави запасних і вже за кілька хвилин після цього реалізував пенальті, встановивши підсумковий рахунок у матчі.

Півзахисник гостей Валентін був вилучений з поля через отриману другу жовту картку, але вони все ж втримали необхідний для них результат.

Лас-Пальмас — Райо Вальєкано 0:1

Гол: Бебе, 90+1 (пен.)

На 34-й хвилині Ель Хаддаді (Лас-Пальмас) не реалізував пенальті

Попередження: Коко, 20, Муньйос, 77, Суарес, 90, Перроне, 90+5 — Камельйо, 79, Валентін, 86

Вилучення: Валентін, 90+4 (друга жовта картка)

Лас-Пальмас: Вальєс — Суарес, Коко (Араухо, 46), Мармоль, С. Кардона — Пехіньйо (Марвін, 62), Муньйос, Родрігес, Лойодіс (Перроне, 62), Ель Хаддаді (Молейро, 75) — М. Кардона (Каба, 84)

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Баллю, Ернандес, Лежен, Еспіно — Паласон (Трехо, 78), Сісс (Лопес, 66), Валентін, Гарсія (Бебе, 89) — де Томас (Камельйо, 66), Перес (де Фрутос, 46)