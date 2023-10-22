Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

Жирона впевнено обіграла Альмерію. Господарі програвали 0:2 по ходу першого тайму, проте гол Івана Мартіна та дубль Артема Довбика допомогли перевернути з ніг на голову.

В другій половині зустрічі колектив Мічела забив гостям ще двічі. Таким чином, він повернувся на друге місце у таблиці та зрівнявся по очках з Реалом.

Жирона — Альмерія — 5:2

Голи: Мартін, 37, Довбик, 39, 43, Савіо, 71, Стуані, 85 — Баптістан, 2, 24

Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія (Мартінес, 80), Лопес, Блінд — Коуту (Валері, 68), Еррера, А. Гарсія, Гутьєррес — Мартін (Торре, 86), Савіо (Порту, 80) — Довбик (Стуані, 67)

Альмерія: Мартінес — Посо, Монтес, Кайкі, Сентельєс — Баба Мохаммед, Лопі (Мелеро, 68) — Аррібас (Рамазані, 68), Робертоне (Чумі, 46), Ембарба (Лазаро, 80) — Баптістан (Санка, 89)

Попередження: Лопес — Робертоне, Баптістан