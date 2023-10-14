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Нападник української національної команди прокоментував гру проти Північної Македонії.

Центральний нападник збірної України Артем Довбик у коментарі Суспільне Спорт поділився враженнями від гри проти збірної Північної Македонії, яка завершилася перемогою "синьо-жовтих".

Україна — Північна Македонія 2:0 Відео голів та огляд матчу 14.10.2023

Представник іспанської Жирони вийшов на поле з перших хвилин, мав кілька нагод і хотів забити, так як за його словами голи за збірну є особливими.

"Перш за все, добре, що ми перемогли. Допомагав команді. Так, хотілося забити, вже декілька матчів не можу забити. Все ж голи за збірну — особливі, але добре, що команда перемогла, і ми заробили три очки", — сказав Довбик.

Нападник також прокоментував свою передачу на Мудрика у другому таймі.

"Він був у вигідніший позиції, віддав на нього. Шкода, що він не забив", — поділився 26-річний гравець.

Він відзначив високий рівень підтримки вболівальників на Epet Arena у Празі, де проходив матч з македонцями.

"Атмосфера була чудовою, ми заряджені, бо дуже важливі два матчі попереду. Зараз матч з Мальтою нелегкий буде. Працюємо, розбираємо суперника і налаштовуємося лише на перемогу", — підкреслив Довбик.

Український нападник поділився, як період у Жироні впливає на виступи у збірній.

"Дає впевненості у себе. Команда грає добре, мене гарно прийняли. Я швидко адаптувався і зараз команда показує гарні результати", — розповів гравець іспанського клубу.

Зазначимо, що у матчі проти Північної Македонії Довбик провів на полі 76 хвилин, після чого його замінив Роман Яремчук. Від найвідоміших статистичних порталів (WhoScored і SofaScore) він отримав оцінки 6.4 та 6.3.