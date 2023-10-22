Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 22 жовтня 2023 року, 17:15.

Жирона в рамках поєдинку десятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії приймає на своєму полі Альмерію та зробила яскравий камбек.

Команда Мічела пропустила двічі на початку зустрічі, проте після цього Жирона забила п'ять, включаючи дубль Артема Довбика.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Жирона — Альмерія у 10 турі чемпіонату України-2023/24:

Жирона — Альмерія 5:2

Голи: Мартін, 37, Довбик, 39, 43, Савіо, 71, Стуані, 85 — Баптістан, 2, 24

Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія (Мартінес, 80), Лопес, Блінд — Коуту (Валері, 68), Еррера, А. Гарсія, Гутьєррес — Мартін (Торре, 86), Савіо (Порту, 80) — Довбик (Стуані, 67)

Альмерія: Мартінес — Посо, Монтес, Кайкі, Сентельєс — Баба Мохаммед, Лопі (Мелеро, 68) — Аррібас (Рамазані, 68), Робертоне (Чумі, 46), Ембарба (Лазаро, 80) — Баптістан (Санка, 89)

Попередження: Лопес — Робертоне, Баптістан