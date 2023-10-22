Іспанія

Каталонці здобули три очки в непростому матчі.

Барселона в рамках поєдинку десятого туру елітного дивізіону приймала на своєму полі Атлетік та здобула мінімальну перемогу.

Каталонці мали територіальну перевагу, проте довго не могли відкрити рахунок.

На 79 хвилині на полі з'явився Марк Гую замість Ферміна Лопеса, а вже за 30 секунд він святкував гол, який в підсумку став переможним.

Барселона — Атлетік 1:0

Гол: Гую, 80

Барселона: тер Штеген – Канселу, Крістенсен (Араухо, 60), Іньїго Мартінес, Бальде (Маркос Алонсо, 79) – Гаві, Ромеу (Ямал, 60), Гюндоган – Ферран Торрес, Жоау Фелікс, Фермін Лопес (Гую, 79)

Атлетік: Сімон – де Маркос, Вівіан, Паредес, Берчіче (Лекуе, 26) – Дані Гарсія (Унаї Гомес, 77), де Галларета (Прадос, 67) – Вільямс, Сансет, Ніко Вільямс (Беренгер, 77) – Гурусета (Аду, 67)

Попередження: Гаві, 16, Ромеу, 41, Гую, 83 – Дані Гарсія, 37, Аду, 73, де Маркос, 89