Гравцю можуть запропонувати підписати новий контракт.
Ніко Вільямс - Getty Images
23 жовтня 2023, 14:31
Президент Атлетіка Більбао прокоментував майбутнє завершення контракту Ніко Вільямса - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Ми спокійно ставимося до цього. Ми думаємо, що він його продовжить і залишиться з нами, це станеться.
Ми хочемо створити привабливий проект і бути впевненими, що Ніко Вільямс буде частиною цього протягом багатьох років".
Цього сезону він провів 7 матчів та віддав 4 асисти.