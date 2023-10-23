Іспанія

Гравцю можуть запропонувати підписати новий контракт.

Президент Атлетіка Більбао прокоментував майбутнє завершення контракту Ніко Вільямса - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми спокійно ставимося до цього. Ми думаємо, що він його продовжить і залишиться з нами, це станеться.

Ми хочемо створити привабливий проект і бути впевненими, що Ніко Вільямс буде частиною цього протягом багатьох років".

Цього сезону він провів 7 матчів та віддав 4 асисти.