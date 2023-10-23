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Півзахисник Полісся прокоментував перемогу над Ворсклою.

У гостьовому протистоянні в рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги житомирське Полісся здолало полтавську Ворсклу.

Ворскла — Полісся 0:3 Відео голів та огляд матчу 22.10.2023

Після завершення гри півзахисник "вовків" Богдан Кушніренко, на рахунку якого один із м’ячів цієї зустрічі, поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Чесно кажучи, коли ми тільки приїхали, то газон здався нормальним, але після того, як його полили, було важко грати в якийсь комбінаційний футбол.

Було більше боротьби. Якщо чесно, то такі ігри хочеться якнайшвидше забути, бо вона була важка, було багато боротьби і мало футболу.

Але ми виграли — це добре. Рухаємось далі", — заявив український виконавець.

У наступному турі житомирське Полісся зіграє гостьовий матч проти луганської Зорі.