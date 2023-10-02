Іспанія

Футболіст підписав нову угоду.

Барселона на своєму офіційному сайті повідомила про продовження контракту з 16-річним нападником Ламіном Ямалом.

Новий контракт розрахований до 30 червня 2026 року — це максимальний термін угоди для 16-річного гравця за правилами ФІФА. Клаусула за форварда складе один мільярд євро.

Він дебютував за Барселону у віці 15 років, 9 місяців і 16 днів в матчі проти Бетіса 29 квітня 2023 року, що зробило його наймолодшим гравцем, який коли-небудь виступав за команду в офіційному поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Барселона оголосила про чистий прибуток у 304 млн євро в сезоні-2022/23.