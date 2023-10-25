Іспанія

Грецький захисник все ще може опинитися в іспанському клубі.

Грецький центральний захисник Сократіс Папастатопулос знизив свої вимоги до Бетіса, тому клуб вирішив повернутися до переговорів з ним, повідомляє видання Marca.

Травма іспанця Марка Бартри залишила іспанський клуб лише з двома номінальними центральними захисниками. Бетіс звернув свою увагу на Сократіса, але спочатку відмовився від нього через його вимоги — представники грека просили 4 мільйони євро до кінця сезону. Наступні кілька днів будуть ключовими у спробі досягти порозуміння між сторонами.

Нагадаємо, у липні 35-річний Сократіс залишив Олімпіакос, за який виступав із зими 2021 року. У минулому сезоні він провів 32 матчі за пірейський клуб у всіх турнірах, відзначившись двома голами. Портал transfermarkt оцінює захисника у 800 тисяч євро.