Іспанія

Організатори змагань висунули п’ять кандидатів на отримання нагороди.

Міжнародна павза розділила жовтневу частину кампанії навпіл, але це не завадило національним першостям до та після її завершення провести певну кількість протистоянь.

На цьому тлі організатори Ла Ліги на завершення календарного місяця вирішили визначити п’ятірку кандидатів на отримання звання гравця вересня в іспанському чемпіонаті.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

– Жоау Феліш (Барселона) / 3 матчі (Севілья, Гранада, Атлетік), 2 гольові передачі;

– Джуд Беллінгем (Реал) / 3 матчі (Жирона, Осасуна, Севілья), 3 голи + 1 гольовий пас;

– Антуан Грізманн (Атлетіко) / 4 матчі (Осасуна, Кадіс, Реал Сосьєдад, Сельта), 5 голів;

– Іско (Бетіс) / 4 матчі (Гранада, Валенсія, Алавес, Хетафе), 1 гольовий пас;

– Алейш Гарсія (Жирона) / 3 матчі (Реал, Кадіс, Альмерія), 1 гол + 2 гольові передачі.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Ла Ліги та нижче в цьому матеріалі.

Нагадаємо, що аналогічну відзнаку за вересень залишив за собою півзахисник Реала Сосьєдад Такефуса Кубо.