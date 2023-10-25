Іспанія

Колишній центрбек Арсенала та Дортмунда продовжить кар'єру в Іспанії.

Центральний захисник Сократіс Папастатопулос на правах вільного агента перейде до Бетіса після того, як його контракт із грецьким Олімпіакосом підійшов до свого завершення влітку цього року. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 35-річний ексцентрбек лондонського Арсенала та дортмундської Боруссії вже пройшов медичне обстеження в клубі іспанської Ла Ліги.

Контракт між Сократісом та Бетісом буде розрахований до червня 2024 року. Очікується підписання усіх необхідних документів.

Нагадаємо, у липні 35-річний Сократіс залишив Олімпіакос, за який виступав із зими 2021 року. У минулому сезоні він провів 32 матчі за пірейський клуб у всіх турнірах, відзначившись двома голами. Портал Transfermarkt оцінює захисника у 800 тисяч євро.