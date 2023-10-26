Іспанія

Німець — про Ель-Класіко.

Півзахисник Реала Тоні Кроос висловився напередодні матчу з Барселоною в рамках Ла Ліги.

"Хочете, щоб я сказав, що результат цього матчу вирішить долю боротьби за чемпіонство у Ла Лізі? Ні. Цей матч є важливим для положення в таблиці, але він важливий і сам по собі.

Ми поїдемо за перемогою. Якщо ми виграємо, то випереджатимемо Барсу на 4 очки. Але це нічого не означатиме. Якщо програємо, відставатимемо від них на два очки, що теж нічого не означатиме.

Але очевидно, що хочемо перемогти. Класико є класико", – сказав хавбек Реала.

Матч Барселона – Реал у рамках 11-го туру Ла Ліги відбудеться 28 жовтня та розпочнеться о 17:15.