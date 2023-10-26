Нинішній сезон для гравця завершився.
САНДРО ТОНАЛІ, GETTY IMAGES
26 жовтня 2023, 14:14
23-річний півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі отримав дискваліфікацію за нелегальні ставки. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, італієць дискваліфікований на 10 місяців, також 8 місяців він мусить проходити реабілітацію.
Таким чином, Тоналі може повернутись до футболу не раніше серпня 2024 року — тобто на чемпіонаті Європи він точно не зіграє, якщо Італія туди потрапить.
Раніше повідомлялось, що Ньюкасл не має наміру виплачувати зарплату футболісту збірної Італії, яка становить близько 8 мільйонів євро за сезон.
Нагадаємо, Тоналі перебрався з Мілана до Ньюкасла минулого літа за 70 млн євро. Цього сезону Сандро провів 11 матчів, у яких забив один гол.