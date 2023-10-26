Німеччина

34-річний ветеран залишиться в мюнхенському клубі.

Півзахисник Баварії Томас Мюллер продовжить виступи за мюнхенський клуб, повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, найближчими тижнями Баварія проведе переговори з 34-річним ветераном. Йому буде запропоновано контракт до 2025 року.

Чинна угода німця з чемпіонами країни дійсна до кінця поточного сезону.

Раніше повідомлялось, що Мюллер встановив новий рекорд Бундесліги за кількістю перемог.