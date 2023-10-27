Іспанія

35-річний футболіст продовжить кар'єру у чемпіонаті Іспанії.

Сократіс Папастатопулос перейшов до Бетісу, повідомив офіційний сайт іспанської команди.

35-річний футболіст уклав угоду до кінця поточного сезону.

Папастатопулос перебував у статусі вільного агента після відходу з Олімпіакоса після закінчення минулого сезону.

Раніше повідомлялося, що у запрошенні Сократіса була зацікавлена Баварія, але мюнхенці відмовилися від трансферу.

У минулому сезоні він провів 32 матчі за пірейський клуб у всіх турнірах, відзначившись двома голами. Портал Transfermarkt оцінює захисника у 800 тисяч євро.