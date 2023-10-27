Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми думками перед грою з Барселоною.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував майбутній матч іспанської Ла Ліги проти Барселони.

"Ми мотивовані, це буде важлива, особлива гра, як завжди буває в Ель Класіко. Це перша топ-гра в сезоні, і їх буде більше, тому що ми беремо участь у кількох турнірах. Ми у хорошій формі і сподіваємося продемонструвати хороший результат. У нас хороший настрій і це ідеальний час, щоб зіграти топ-матч. Як і в дербі, у Ель Класіко немає фаворитів. Барселона теж виглядає сильною, і це буде блискуча гра, наполеглива, як завжди. Сподіваюся, вболівальникам вона сподобається.

З Беллінгемом все гаразд, він повністю відновився та зіграє завтра. Вчора він пройшов курс відновлення, і він впорався з напругою. Професіонали чекають на кожну гру, і він чудово знає, про що йдеться в Ель Класіко. За цим матчем стежитимуть всі – це одна з найважливіших ігор у світі.

Я не бачив, що Барселона робила на останніх тренуваннях. Для нас важливо те, що Беллінгем гратиме, а я просто зосереджений на тому, щоб зібрати якнайкращий склад. Ми маємо постаратися зробити все можливе.

Чи визначить Ель Класіко долю Ла Ліги? Це важлива гра, на кону три очки, але більш всього це важливий момент у динаміці команди. Це довгий сезон, і поки що занадто рано говорити, що це буде вирішальна гра з точки зору очок. У Ла Лізі багато команд, таких як Жирона та Атлетіко, і за титул доведеться завзято боротися до кінця.

У Барселони чудова команда, вони добре організовані в атаці та захисті. У них з'явилися молоді хлопці гарної якості, і ми очікуємо такої ж напруги, як і завжди. Мені подобається молодь Барселони. У нас також є молоді хлопці з великим майбутнім: Гюлер, Камавінга, Вінісіус, Беллінгем, Чуамені. Молодь зараз насолоджується, тому що в основній команді багато травм, і слід було очікувати, що вони звернуться до молоді. У нас також є три-чотири хлопці, які дуже близькі до того, щоб пробитися до першої команди: Альваро, Ніко Паз, Гонсало та Маріо Мартін", - наводить слова Анчелотті прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Барселона — Реал відбудеться завтра, 28 жовтня, о 17:15 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.