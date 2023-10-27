Іспанія

Карло Анчелотті зможе розраховувати на 20 футболістів.

Мадридський Реал на своєму офіційному сайті опублікував заявку на майбутній матч іспанської Ла Ліги проти Барселони.

До списку "вершкових" потрапили 20 футболістів, на яких може розраховувати головний тренер команди Карло Анчелотті. Серед них український воротар Андрій Лунін.

Воротарі: Андрій Лунін, Кепа Аррісабалага, Дієго Піньєйро.

Захисники: Даніель Карвахаль, Давід Алаба, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Фран Гарсія, Антоніо Рюдігер, Ферлан Менді.

Півзахисники: Джуд Беллінгем, Тоні Кроос, Лука Модрич, Едуардо Камавінга, Федеріко Вальверде, Орельєн Чуамені.

Нападники: Вінісіус Жуніор, Родріго, Хоселу, Браїм Діас.

Нагадаємо, матч Барселона — Реал відбудеться завтра, 28 жовтня, о 17:15 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.