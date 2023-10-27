Іспанія

Наставник "блаугранас" поділився своїми думками перед грою з Реалом.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував майбутній матч іспанської Ла Ліги проти мадридського Реалу.

"Всі хочуть грати в Ель Класіко, і це фантастика для тренера. Однак, хоч би як сильно вони хотіли грати, будуть обрані тільки ті, хто готовий на 100 відсотків.

Виграти Ель Класіко — це фантастика, але програш може коштувати дуже дорого, тому хоча очікування хороші, я оголошу склад у день гри, щоб дати нам час вирішити, хто має бути в ньому, а хто ні.

Кого б не назвали, їм доведеться викластися на максимум своїх можливостей, тому що перемога у цій грі стане величезним стимулом для нашої впевненості, бо це може вивести нас уперед у турнірній таблиці.

Нам потрібно бути обережними проти їхньої потужної лінії нападу, але я б ніколи не змінив нашу систему чи стиль гри. Ми вийдемо, атакуватимемо і сміливо ризикуватимемо. Як завжди, в Ель Класіко немає фаворита, воно абсолютно непередбачуване. Шанси на перемогу у обох сторін – 50 на 50.

Гравці з нашої молодіжної системи є чудовою зброєю, що дозволяє всім у команді усвідомити, наскільки важлива ця гра. Вони відчувають кольори Барселони з самого дитинства і знають, наскільки важливою є завтрашня гра.

Вболівальники нас не підведуть. Цього сезону вони на висоті. Вони підтримують нас, і ми сподіваємось, що матч їм сподобається", — наводить слова Хаві прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Барселона — Реал відбудеться завтра, 28 жовтня, о 17:15 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.