Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

Жирона мінімально перемогла Сельту. Єдиний гол забив Янгель Еррера перед завершенням цього поєдинку.

Колектив Мічела вийшов на перше місце в таблиці. Артем Довбик провів на полі більше години ігрового часу і був замінений, Віктор Циганков з'явився на заміну в другому таймі.

Жирона — Сельта — 1:0

Гол: Еррера, 90

Жирона: Гассаніга — Блінд, Давід Лопес (Хуанпе, 45), Мартінес (Циганков, 79) — Мігель Гутьєррес, Еррера, Алеіш Гарсія, Мартін (Порту, 67), Ян Коуто, Савіо — Довбик (Стуані, 67)

Сельта: Гуаїта — Васкес, Старфельт, Нуньєс, Санчес — Де Ла Торре, Тапія, Дотор (Бельтран, 85), Бамба (Мінгеса, 75) — Аспас, Ларсен

Попередження: Коуту, Стуані, Хуанпе — Васкес, Нуньєс