Іспанія
28 жовтня 2023, 19:13
Дубль Беллінгема забезпечив Реалу фантастичний камбек у El Clasico проти Барселони
Команду Карло Анчелотті знову врятував від поразки фантастичний англійський хлопчина.
Барселона — Реал, Getty Images
28 жовтня 2023, 19:13
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Барселона — Реал 1:2
Голи: Гюндоган, 7 — Беллінгем, 68, 90+2
Барселона: тер Штеген — Араухо, Крістенсен, Мартінес, Бальде — Фермін (Ромеу, 71), Гаві, Гюндоган — Канселу (Ямал, 76), Торрес (Левандовські, 61), Феліш (Рафінья, 76).
Реал: Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді (Камавінга, 52) — Чуамені — Вальверде, Кроос (Модрич, 63) — Беллінгем — Родріго (Хоселу, 63), Вінісіус (Васкес, 90+5).
Попередження: Фермін — Карвахаль