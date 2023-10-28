Іспанія

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди над Барселоною.

"Основний фактор – різниця в настрої команди у першому та у другому таймах.

У першій половині ми грали повільно, ліниво, не дуже агресивно. У другому – якраз усе навпаки.

Так, іноді виходить, що граєш не так, як хочеться. І ми не були на своєму рівні. Таке буває. На щастя, другий тайм склався інакше, і ми змогли перемогти.

Лука Модрич змінив динаміку гри. Ми стали більше володіти м'ячем.

Статистично ми здобули три очки на складному стадіоні. Ми провели багато ігор на виїзді. Цього вимагав календар, але ми добре впоралися з цим.

Але сезон довгий для всіх команд. Барселона продовжує залишатись великою командою. Вони грають до кінця", — наводить слова Анчелотті Marca.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Барселона — Реал.