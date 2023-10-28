Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 28 жовтня 2023 року, 17:15.

Реал здобув вольову перемогу над Барселоною в матчі чемпіонату Іспанії — 2:1.

На початку матчу Барселона вийшла вперед завдяки голу Гюндогана. У другому таймі Реал перевернув матч з ніг на голову, і зробив це той, кому належить робити різницю — Джуд Беллінгем. Англієць спочатку божевільним ударом змусив капітулювати Тер Штегена, а в компенсований час вирвав три очки для своєї команди.

Огляд матчу:

Барселона — Реал 1:2

Голи: Гюндоган, 7 — Беллінгем, 68, 90+2



Барселона: тер Штеген — Араухо, Крістенсен, Мартінес, Бальде — Фермін (Ромеу, 71), Гаві, Гюндоган — Канселу (Ямал, 76), Торрес (Левандовські, 61), Феліш (Рафінья, 76).



Реал: Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді (Камавінга, 52) — Чуамені — Вальверде, Кроос (Модрич, 63) — Беллінгем — Родріго (Хоселу, 63), Вінісіус (Васкес, 90+5).



Попередження: Фермін — Карвахаль