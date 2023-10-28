Іспанія

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував поразку від Реала.

"Прикрий результат, тому що те, що ми планували на цей матч, вийшло добре. Ми заслуговували на більше. Перемога Реала несправедлива.

Ми зробили крок уперед у цьому матчі. Заслуговували на набагато більше. Але це футбол.

Невдалий епізод наприкінці гри. Ми зробили великий крок уперед у грі, але це дуже поганий результат.

Коли програєш на своєму стадіоні, це не приносить задоволення. Ми засмучені, але потрібно рухатися вперед.

Суперник високо пресингує, вони відбирають м'ячі. Нам потрібно більше володіти м'ячем, бути спокійнішими. Але нам цього не вистачило в останні 25 хвилин.

Резюме гри таке: ми провели 60 хороших хвилин і забили один гол, суперник добре провів 25 хвилин і забив два м'ячі", — наводить слова Хаві Marca.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Барселона — Реал.