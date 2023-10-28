Нападник дав свій коментар.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES
28 жовтня 2023, 23:28
Вінісіус Жуніор прокоментував перемогу Реала над Барселоною.
"Коли ми б'ємося, ми можемо вигравати у кожній грі, і сьогодні ми добре зіграли у другому таймі, ми контролювали гру, і я знав, що це станеться, Джуд знову мав можливість забити за нас два голи.
Беллінгем неймовірний, він завжди робить різницю. Уболівальники звикли до Кріштіану Роналду, але тепер до нас прийшов Джуд", — наводить слова Вінісіуса Marca.
На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Барселона — Реал.