Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках одинадцятого туру чемпіонату Іспанії між собою грали Кадіс та Севілья.

Команди обмінялися двома голами, але переможця виявити так і не зуміли.

Кадіс — Севілья 2:2

Голи: Кріс Рамос, 8, Мачіс, 28 — Окампос, 37, Ракітич, 60.

Кадіс: Ледесма — Карселен, Фалі Хіменес (Мере, 46), Хаві Ернандес, Лукас Пірес — Алєхо (Алекс, 81), Куаме (Ескаланте, 74), Алькарас, Мачіс (Собріно, 46) — Марті (Гвардіола, 87), Кріс Рамос.

Севілья: Нюланд – Хуанлу (Навас, 73), Гудель, Серхіо Рамос, Акунья (Педроса, 81) – Сусо (Олівер, 58), Сумаре, Ракітич – Лукебакьо (Ен-Несірі, 58), Маріано (Рафа Мір, 81), Окампос.

Попередження: Хосе Марі, 4, Алєхо, 11, Фалі Хіменес, 14, Куаме, 24, Лукас Пірес, 45+5, Собріно, 77 — Серхіо Рамос, 3, Сумаре, 45+1, Окампос, 71, Акунья, 79.