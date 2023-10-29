Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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29 жовтня 2023, 19:27
У рамках 11-го туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано на своєму полі приймав Сосьєдад.
Поєдинок завершився результативно, але переможця виявлено не було.
Райо Вальєкано — Сосьєдад 2:2
Голи: Мумін, 31, Бебе, 90+1 – Оярсабаль, 41, 66 (з пенальті).
Райо Вальєкано: Димитрієвські, Баліу, Лежен, Мумін, Еспіно (Фалькао, 80), Паласон, Гарсія, Трехо (Кіке Перес, 70), Унаї Лопес (Камельо, 70), Сісс (Де Фрутос, 80), де Томас (Бебе, 85).
Реал Сосьєдад: Реміро, Траоре, Субельдія, Пачеко, Муньос, Кубо (Садік, 80), Мендес, Субіменді, Туррієнтес (Оласагасті, 80), Оярсабаль (Захарян, 90), Барренечеа (Чо, 58).
Попередження: Лежен (13), Гарсія (66), Туррієнтес (72), Субельдія (74), Бебе (90+2).