Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках одинадцятого туру іспанської Ла Ліги Атлетіко на своєму полі приймав Алавес.

Господарі зуміли здобути домашню перемогу завдяки голам від Рікельме та Морати ще у першому таймі.

На 96-й хвилині Алавес відіграв один м'яч, але це не вплинуло на кінцевий результат.

Атлетіко - Алавес 2:1

Голи: Рікельме, 26, Мората, 45+1 — Гевара, 90+6

Атлетіко: Облак – Савич, Вітсель, Ермосо (Хіменес, 81) – Моліна (Аспілікуета, 81), де Пауль (Барріос, 67), Коке, Сауль (Льоренте, 58), Рікельме – Грізманн, Мората (Корреа, 67).

Алавес: Сівера – Горосабель, Абгар, Седлар, Дуарте – Бланко (Бенавідес, 84), Гевара – Сола (Хаві Лопес, 46), Гуріді (Хаджи, 63), Ріоха (Реббах, 63) – Саму (Кіке, 73).

Попередження: Льоренте, 71, Ермосо, 71, Облак, 83 — Дуарте, 71, Хаджи, 85.