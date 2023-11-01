Іспанія

Роналдіньо у інтервʼю The Athletic розповів як Ліонель Мессі став номером один у світі.

Що об'єднує вільного духом, комунікабельного, часом хаотичного Роналдіньо та тихого, стриманого, навіть інтровертного сім'янина Ліонеля Мессі? Звісно, свого часу вони разом грали у Барселоні, але у цьому випадку важливий не сам факт, а бекграунд у вигляді того, як саме бразилець вплинув на початок кар'єри Лео у складі "блаугранас".

Влітку 2006 року, коли Барселона була у передсезонному турі по Америці, чинний володар Золотого м'яча Роналдіньо вирішив навідатися до свого старого друга Кобі Браянта, взявши із собою нового. Видатний баскетболіст згадував, що тоді бразилець сказав наступне: "Я збираюся познайомити вас із гравцем, який стане найкращим за всі часи". Браянт здивувався, відповівши Роналдіньо, що саме він і є найкращим, але той підкреслив: "Ні, ні. Цей хлопець буде найкращим". Йшлося тоді про Ліонеля Мессі.

На той момент аргентинець вже був постійним гравцем Барселони близько року і щойно повернувся з чемпіонату світу. Коли йому виповнилося 19, більшість людей була досить впевненою у тому, що він хороший гравець, проте мало хто знав, наскільки ж хороший. Одним з тих, хто вірив у велике майбутнє Мессі, був саме Роналдіньо.

"Я, Деку та вся команда стежили за Лео ще з молодіжної команди, ходили дивитися його ігри. Ми вже очікували, що він стане найкращим", — розповідає бразилець The Athletic.

Є вагомий аргумент, що їхні стосунки були значним фактором значних успіхів Мессі. Тим не менш, популярний наратив полягає у тому, що Роналдіньо був проданий каталонцями, коли Гвардіола очолив команду, оскільки вважалося, що бразилець погано впливає на Ліонеля, що до певної міри було правдою.

Ширшою мотивацією продажу бразильця був його вплив на роздягальню в цілому. Його нічні прогулянки стали частішими і почали негативно впливати на його гру. Приблизно тоді півзахисник Едмілсон заявив, що у роздягальні клубу були деякі "чорні вівці". Гвардіола вирішив, що Роналдіньо, Деку та Ето'о мають піти з Барселони.

Проте, сам бразильський гравець заперечує ідею, що він міг збити Мессі з вірного шляху. "Це не має сенсу", — сказав він, відповівши на запитання The Athletic. Але навіть якщо це все ж таки правда, то це все одно не повинно повністю знецінити роль Роналдіньо у становленні аргентинця, з яким у нього сформувалися досить дружні стосунки.

Ті, хто був близьким до тодішньої Барселони, згадують про Мессі дві речі: він очевидно був дивовижно талантовим і неймовірно тихим, аж до німості. Це помітив і Роналдіньо, який у підсумку намагався зробити так, щоб Лео почувався як вдома і менше боявся зірок навколо нього.

Роналдіньо переконався у тому, щоб Мессі зайняв місце поруч із ним у роздягальні, а також запросив його сісти за "бразильський стіл" під час вечері, пожартувавши, що він єдиний аргентинець, якому вони дозволять вечеряти з ними.

"Я дебютував приблизно у тому ж віці, і точно знав, як важко буває талановитій дитині у роздягальні, повній дорослих. Щоб зняти з нього тиск, я ставився до нього як до молодшого брата, і ми намагалися жартувати з ним, щоб все було якомога природніше. Я просто демонструю товариськість", — сказав Роналдіньо.

Частково, він зробив це тому, що знав, наскільки хорошим гравцем Мессі був вже тоді, і яким збирався стати. Він також знав про тиск від перебування у центрі уваги в якості творчого гіганта, за яким слідкує решта команди. Геній визнає генія.

Хенрік Ларссон згадував, що у той час Роналдіньо був головним у роздягальні, тож Мессі бачив, що потрібно робити, щоб повноцінно зайняти його місце. У той же час, аргентинець не те щоб і звертався за особливо складними порадами.

"Лео не потребує коментарів, тому єдина порада, яку я мав для нього: грати із задоволенням і свободою", — каже Роналдіньо.

Мессі цією порадою скористався і сам поділився, що намагається копіювати дрібниці, які робить бразилець, але що більш фундаментально, він просто намагається грати у задоволення.

"Подивіться, як він завжди посміхається — я відчуваю себе так само. Грати у футбол завжди означало для мене радість і щастя, тому я це і роблю", — заявив аргентинець.

У травні 2005 року Мессі забив свій перший гол за Барселону, а асистував йому саме Роналдіньо. У матчі 34-го туру чемпіонату Іспанії проти Альбасете аргентинець замінив Ето'о на 88-й хвилині, а вже на 90+1 відзначився дебютним результативним ударом.

Лео побіг святкувати гол, але потім повернувся, шукаючи свого наставника. Роналдіньо підбіг і аргентнець застрибнув йому на спину. Це виглядало так, ніби старший чоловік демонстрував натовпу глядачів свого наступника.

"Це дуже особливий момент, тому що саме тут почалася його кар'єра. Мати можливість брати участь у початку його історії — це прекрасно. Це було щось дуже природне, і я був сповнений радості, коли побачив, що молодий чоловік, мій друг, досяг свого першого голу. Дуже приємно знати, що його перший гол був забитий з моєї передачі. Це спогад, який ми ніколи не забудемо", — згадує бразилець.

На той момент їхні стосунки були вже надзвичайно близькими. Людині з талантом Ліонеля потрібен був хтось, хто знав, як бути найкращим у світі, тим, на кого дивляться всі — товариші по команді, медіа, вболівальники та навіть опоненти.

Відповідаючи на запитання The Athletic, Роналдіньо найчастіше використовував слово "природний". Дружба бразильця та аргентинця не була вимушеною, хоч для неї і було чимало логічних і практичних причин. Проте, все ж ніхто не просив Роналдіньо стежити за гравцем, який має бути особливим, це просто сталося.

Ймовірно, Мессі став би найкращим гравцем у світі і без наставництва Роналдіньо, адже щоб зупинити такого генія, знадобилося б щось неймовірне. Проте, все ж очевидно, що стосунки з бразильцем були для Лео одними з найважливших на старті його кар'єри у Барселоні. Коли Роналдіньо пішов, каталонський клуб вже був командою Мессі. Хлопчик став чоловіком, а значить у цьому відношенні робота бразильця була виконана.

"Дуже приємно бачити, як друзі досягають своїх мрій. Це справді робить мене щасливим", — підсумував Роналдіньо.

За матеріалами видання The Athletic.