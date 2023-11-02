Іспанія

Португалець цікавить не тільки цей топ-клуб.

Мадридський Реал розглядає можливість підписання португальського центрального захисника лісабонського Спортінга Гонсалу Інасіу, повідомляє портал AS.

Інасіу був на радарі "вершкових" протягом кількох місяців, але тепер вони вирішили зробити крок вперед, щоб підписати 22-річного гравця. Ним також цікавляться Ліверпуль і Манчестер Юнайтед.

Потреба у ще одному центральному захиснику стала очевидною у матчі з Осасуною на початку жовтня, коли головний тренер Реала Карло Анчелотті був вимушений випустити на цій позиції Орельєна Чуамені.

Контракт Інасіу зі Спортінгом розрахований до липня 2027 року. Його клаусула становить 60 мільйонів євро, що є відносно доступною ціною для зацікавлених у ньому клубів.

Мадридці хотіли б підписати захисника вже у січні, але якщо не вдасться зробити це тоді, то Реал повернеться до цього трансферу влітку.

У цьому сезоні захисник брав участь у 13 матчах Спортінга у всіх турнірах і майже кожного разу проводив на полі всі 90 хвилин.