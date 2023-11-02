Іспанія

Номер на футболці півзахисника Реала також є даниною французькій легенді.

Англійський півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем поділився, хто з гравців був його кумиром, передає французьке видання L'Equipe.

Беллінгем розповів, що спочатку захоплювався гравцями рідного Бірмінгем Сіті, який у 2011 році виграв Кубок Ліги. Пізніше він звертав увагу на кількох гравців збірної Англії. Проте, все ж був один футболіст, який справив на півзахисника найбільше враження.

"У мого батька була підроблена футболка Зідана, яку він купив на пляжі. Він всюди брав її з собою. Одного разу я запитав його: "До речі, хто цей хлопець?" Він відповів: "Зайди на YouTube і подивись". Відтоді я, мабуть, не зупинявся. Зідан був гравцем, яким я хотів стати. Мені пощастило зустрітися з ним під час фіналу Ліги чемпіонів між Реалом і Ліверпулем (2022 рік). Я був як дитина, з широко розплющеними очима. Це так принизливо для людини, яка так багато досягла. За словами хлопців, які грали під його керівництвом, він був чудовим тренером. Це настільки ж важливо", — сказав 20-річний англієць.

Півзахисник також підтвердив, що обраний ним номер на футболці (5-й) є свого роду даниною Зідану, але зазначив, що незважаючи на це він буде йти своїм власним шляхом.

Нагадаємо, нещодавно Беллінгем заявив, що вдягаючи форму Реала він практично почувається у костюмі супергероя.