Іспанія

Півзахисник дав свій коментар.

Джуд Беллінгем розповів про свої перші враження після переходу до Реалу.

"Грати за Реал? Це неможливо описати. Це мрія, що стала дійсністю. Ця футболка така знаменита. Коли вона на тобі, ти практично почуваєшся в костюмі супергероя.

Це привілей, честь. У тебе має бути певний рівень, щоб носити його тиждень за тижнем", — наводить слова Беллінгема L'Equipe.

У поточному сезоні Беллінгем провів 10 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 10 голів та 2 асисти.