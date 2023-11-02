Українець результативними діями не відзначився.
Логроньєс - Валенсія, фото гостей
02 листопада 2023, 23:44
У рамках 1/64 фіналу Кубка Іспанії Логроньєс (4-й дивізіон) приймав Валенсію. Гості здобули очікувану перемогу і пройшли далі.
"Кажани" забили два свої голи наприкінці першого та другого таймів. Українець Роман Яремчук був на полі протягом всієї гри, але відзначився лише жовтою карткою.
Логроньєс — Валенсія 0:2
Голи: Госальбес, 45+1, Лопес, 88
Попередження: Віторія, 37 — Яремчук, 32, Гонсалес, 39, Госальбес, 79
Нагадаємо, вчора, 1 листопада, асист Довбика допоміг Жироні здобути свою путівку до 1/32 фіналу турніру.