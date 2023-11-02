Іспанія

Українець результативними діями не відзначився.

У рамках 1/64 фіналу Кубка Іспанії Логроньєс (4-й дивізіон) приймав Валенсію. Гості здобули очікувану перемогу і пройшли далі.

"Кажани" забили два свої голи наприкінці першого та другого таймів. Українець Роман Яремчук був на полі протягом всієї гри, але відзначився лише жовтою карткою.

⚽️ FINAL DEL PARTIDO EN LAS GAUNAS #UDLogroñésVCF



Ha sido un placer jugar esta primera eliminatoria de la #CopaDelRey 23.24 🆚 @UDLogrones



¡Mucha suerte en lo que resta de temporada, @UDLogrones ! 💪🏽 pic.twitter.com/1905mFi1wT — Valencia CF (@valenciacf) November 2, 2023

Логроньєс — Валенсія 0:2

Голи: Госальбес, 45+1, Лопес, 88

Попередження: Віторія, 37 — Яремчук, 32, Гонсалес, 39, Госальбес, 79

Нагадаємо, вчора, 1 листопада, асист Довбика допоміг Жироні здобути свою путівку до 1/32 фіналу турніру.