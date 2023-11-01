Іспанія

Команда Мічела змогла забити переможний м'яч на восьмій компенсованій хвилині.

Жирона у матчі 1/64 фіналу Кубка Іспанії в гостях обіграла Сан-Роке з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на початку другого тайму, коли у воротах команди із Сегунди КІФФ розписався Валері. Проте за три хвилини Мохамед Міззіан зрівняв цифри на табло.

Здавалося, поєдинок йде до додаткового часу, але на восьмій компенсованій хвилині Савіо забив переможний м'яч після передачі українця Артема Довбика.

Також додамо, що весь поєдинок за Жирону відіграв український вінгер Віктор Циганков, а форвард Довбик вийшов на заміну на 75 хвилині, замінивши Крістіана Стуані.

Сан-Роке — Жирона 1:2

Голи: Міззіан, 51 — Валері, 48, Савіо, 90+8.