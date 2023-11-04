Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 3 листопада 2023 року, 22:00.

У поєдинку дванадцятого туру іспанської Ла Ліги Лас-Пальмас на власному полі несподівано обіграв мадридський Атлетіко.

Команди на рівних провели перший тайм, і тоді гості ще сподівались на успіх, адже трохи частіше пробивали по чужих воротах.

Однак уже на початку другого тайму Атлетіко пропустив перший гол, а невдовзі — ще один.

Лише після цього команда Дієго Сімоне захопили ініціативу та відіграла хоча б один пропущений м’яч. Проте для здобуття очок цього, певна річ, не вистачило.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лас-Пальмас — Атлетіко 2:1 у 12 турі іспанської Ла Ліги:

Лас-Пальмас — Атлетіко 2:1

Голи: Кіріан, 51, Рамірес, 75 — Мората, 83

Лас-Пальмас: Вальєс — Алекс Суарес, Коко, Мармоль, Серхі Кардона — Парк (Араухо, 71), Муньйос, Перроне (Луаодіс, 70), Кіріан Родрігес, Молейро (Беніто Рамірес, 63) — Мунір (Каба, 84)

Атлетіко: Облак – Моліна (Галан, 76), Савич, Вітсель (Хіменес, 65), Ермосо, Рікельме – де Пауль (Сауль, 65), Коке (Льоренте, 60), Барріос – Грізманн (Корреа, 60), Мората

Попередження: де Пауль, 62, Хіменес, 90+2